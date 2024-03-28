الخميس 28 مارس 2024
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سالم أبوعاصى: بعض العادات تحول إلى عبادات مثل "الجلابية البيضاء"

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي والدكتور محمد الباز

تحدث الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن بعض العادات الذي تحول إلى عبادات، مثل الأكل باليد اليمنى وارتداء الجلابية البيضاء والأكل على الأرض وغيرها.

وقال "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "هناك خلط بين العادات وبين العبادات، والشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الحديث ركز على هذه القضية، وأن الكثير من العادات تحول لدينا إلى عبادات".

وتابع: "يعني ناس تعتقد أنه من العبادة أن تأكل على الأرض مع إن دي عادة، الناس تعودت يقول لك تعال نطبق السنة ونأكل على الأرض، ناس تعودت إنها متاكلش بالشوكة والسكينة لأنها مستحدثات، وإن الدين إنك تاكل بإيدك، وأنا ذهبت إلى بعض البلاد وزرت بعض المفتين وعادتهم يأكلوا بأيديهم فأنا رفضت، فكان بعض المفتين الكبار يقول هاتوا له طبق ومعلقة وشوكة هذه عادة بلده".

واستكمل: "دي عادات، فالمشكلة أنك تحول العادات إلى عبادات، مثلما يحدث في الملبس تحوله إلى عبادات وتقول لي الجلابية البيضاء القصيرة هى ده الدين، الجلابية البيضا القصيرة عادة عربية، لأن البلاد الحارة تحتاج إلى ثياب واسعة وبيضاء تمتص حرارة الشمس".

سالم أبو عاصي أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد الباز

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