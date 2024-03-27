أبو عاصى يوضح لـ"أبواب القرآن": أنواع العصاة ومدة خلودهم فى النار

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر: "الحسنات الماحية تمحو الذنوب، أي أنه إذا ارتكب شخص ذنبًا؛ لكن شاءت إرادة الله ورحمته ألا يعذبه؛ لأن الله لا يجب عليه أن يعذب العاصي كل هذا راجع إلى إرادته ومشيئته واختياره".

أنواع العصاة

وأكد أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من بين العوامل التي تمنع العذاب عن العبد.

وأضاف في حديثه، أن هناك أنواعا من العصاة، النوع الأول متمثل في عدم الخلود في النار، والنوع الثاني متمثل في الحصول على عفو الله سبحانه وتعالى، وهناك نوع آخر يقضي مدة من العذاب حسبما شاء الله عز وجل ثم يخرج من النار إلى الجنة.

الخلود في النار

وتابع: "الخلود في النار للكافرين إذا لم يقض الله بالعفو، انت لو عشت تريليون سنة لن تؤمن يعني أنت مت على هذا، ثم أنت دلوقتي كافر بالله وكافر بالجنة وبالنار، إذا كيف تطمع في الرحمة، كيف تطمع في الجنة وأنت أصلا مش معترف لا بالإله الرحيم ولا بجنته ولا بناره ولا بشيء".