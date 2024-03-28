هل حلق اللحية حرام؟.. أبو عاصى يكشف لـ"أبواب القرآن"

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هامش كتاب فقه السنة يقول إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن حلق اللحية حرام.

أضاف أبو عاصي، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي “الحياة” و"إكسترا نيوز": "فيقول أجمع الأئمة الأربعة، ومفيش إجماع على أن حلق اللحية حرام، تروح لفقيه زي شلتوت تجد أن شلتوت يقول لك لا، شلتوت يقول لك إن اللحية سنة عادية، والشيخ أبو زهرة يقول سنة عادية، الشافعية يقولون مندوب، الشيخ أبوزهرة كمان كان حليق اللحية وله إنتاج كبير علمي لا ينكره أحد".

وتابع: "لا يعرف الخلاف العلمي إلا الكبار، الصغار لا يعرفون إلا رأيًا واحدًا ضيق الأفق يضيق صدره بالخلاف، متسع الأفق يتسع صدره للخلاف، لذلك العلماء القدامى وسع بعضهم بعضًا".

وأردف: "الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي مخالفي خطأ يحتمل الصواب، فهل ده يحدث الآن، أنت تجد المتسلفة رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، والمشكلة أنك لما تنكر الخلاف وتريد أن تحمل الناس على رأي واحد فتضيق عليهم عيشتهم ومعيشتهم وتخليه يا إما عايش في حرام وإما تارك فرائض، ولما تيجي تقرأ في الفقه وفي الخلافات من خلال نصوص القرآن والسنة تجد الأمر مختلفًا تمامًا".

وواصل: "هل يمكن الآن تقول لواحد من هؤلاء إن الأصل في الأمر في السنة للندب، وده حكاه الزركشي ده إمام من الأئمة الكبار صاحب البرهان في علوم القرآن، والندب هنا بمعناه أنك يمكن أن تأخذ به أو لا تأخذ به، يعني إذا تركته لا أثم عليك".

واختتم: "أمر القرآن وجوبي في الأصل في بعض الحالات وقد يخرج عن الوجوب إلى غيره، السنة الأصل في الأمر فيها أنه للندب، تيجي تبحث تجد أن الكثير من الأوامر النبوية هي محمولة على الندب مثل سمي الله وكل بيمينك مندوب".