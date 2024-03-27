أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": عذاب ونعيم يوم القيامة مادى

قال د. محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن العذاب في النار مادي والنعيم مادي، وهذا هو ما جاء به القرآن الكريم حيث تم تصوير نعيم الجنة بالفواكه.

العذاب يوم القيامة

وأكد "أبو عاصي"، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه "لا يمكن للبشر أن يحددوا الأفراد اللذين سيكون مصيرهم النار أو التكهن بدرجة العذاب، هناك أمور غيبية، لذلك الأمر الغيبي قد لا يصل إلى العقل، لذا قال العقاد من قبل إن العقل محدود والغيب غير محدود، كيف يدرك المحدود اللامحدود".

العقل المحدود

تابع "هناك قضايا أكبر من العقل، وهى القضايا الغيبية التي يطلق عليها الميتافيزيقا، أي الأمور الغيبية، هذه الأمور أنا لا أستطيع أن أدرك كونها وحقيقتها إلا بنص قرآني وحديث شريف".