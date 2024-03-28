الخميس 28 مارس 2024
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أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": بعض الدعاة يثقلون على الناس بأوامر لم يلزمنا بها الله

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن ليس كل الأوامر في القرآن الكريم أفعل وليس كل النواهي لا تفعل، مشيرًا إلى أن العلماء يقولون إن الأمر في القرآن له 20 معنى، وبعضهم يقول 26 وبعضهم يذهب إلى أكثر من هذا.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "المشكلة عندما نقرأ الأوامر القرآنية ثم لا نميز لا نفرق بأن هذا الأمر للوجوب ولا للندب ولا للإباحة ولا للإرشاد ولا للتعجيز ولا للتسخير ولا للتحدي".

وتابع: "فيأتي بعض الناس الذين لا دراية لهم لا يفرق بين أمر الندب وأمر الوجوب، فيبدأ يثقل على الناس بإلزامات ما ألزمنا الله بها".

واستكمل: "أمر الوجوب (أقيموا الصلاة)، وأمر الإباحة (كلوا واشربوا)، وهنا يتساءل الناس إذا لم يأت القرآن ويقول لنا كلوا واشربوا كنا سنأكل أو لا نأكل، هنأكل بالطبيعة البشرية الجبلية".

واستكمل: "يقول الشيخ أبوزهرة هذا أمر في تخير النوع والوقت، يعني كلوا واشربوا في الوقت اللي أنت عاوزه وبالنوع اللي أنت عاوزه ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين فهنا هذا الأمر للإباحة، وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا أمر للإرشاد وليس للإيجاب".

أردف: "كونوا قردة خاسئين ده أمر تعجيز، (ذق إنك أنت العزيز الكريم) ده إهانة وسخرية".

محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد الباز

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