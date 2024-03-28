الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل لقاء وزيرة التعاون الدولي مع السفير القطري بالقاهرة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين القطريين، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك، بما يُعزز جهود التنمية في إطار العلاقات المشتركة بين مصر وقطر الشقيقة.

وناقش الجانبان، دعم مجالات التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم جهود التعليم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للشباب من أجل إعدادهم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي التي تتيحها المؤسستان.

"المشاط" تستقبل السفير الفرنسى لدى مصر وتبحث تطوير العلاقات المشتركة

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي؛ لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى المبادرات والشراكات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية في مجال تمكين الشباب ودعم قدراتهم وتعزيز جهود دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لافتة إلى إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر الدعم من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يحفز الجهود الحكومية الهادفة لتمكين شركات القطاع الخاص وزيادة دورها في جهود التنمية.

وفي هذا الصدد، رحب الجانب القطري بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، كما أشادوا بإطلاق منصة "حافز" لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ودعم جهود التنمية. 

كما رحب الجانب القطري بالتعاون المشترك مع الحكومة في دعم المبادرات الهادفة؛ لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

جدير بالذكر، أن مؤسسة التعليم فوق الجميع، أنشئت عام 2012 حيث تعمل المؤسسة على ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم وتسخير قوة التعليم الجيد من أجل تغيير إيجابي ومستدام وشام، وتهدف المؤسسة إلى بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية؛ من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج لضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

على الجانب الآخر، مؤسسة صلتك، هي مؤسسة اجتماعية  تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، ومقرها في قطر، أُطلقت في عام 2008، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال.

المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية مصر قطر

مواد متعلقة

"المشاط" تستقبل السفير الفرنسى لدى مصر وتبحث تطوير العلاقات المشتركة

مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 2.. ظهور وحمة غريبة على ذراع جودر

مسلسل جودر الحلقة 2.. منذر مهران يحاول قتل شقيقه

مسلسل جودر الحلقة 2.. والد جودر يفتقر السفر إلى الحج ويترك المتجر لوفا

مسلسل جودر الحلقة 2.. شهريار يمنح شهرزاد يوم واحد قبل قتلها

مسلسل جودر.. تفاصيل أحداث الحلقة 2

مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " ملخص الحلقة 1

"المشاط" تبحث استعدادات انعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية الرومانية المشتركة

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

"مش عارف أرجع لربنا وأثبت على الطاعة".. علي جمعة يقدم الحل

وكيل مدرسة يتهم معلمة بالتعدى عليه بـ"سلاح أبيض" فى الأقصر

ضبط 13144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

"فتح" تنفي مطالبة الاحتلال بعدم إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي: شائعات للفتنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصري.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس