الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جوان ماريا دي ميلي الأرملة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية جوان ماريا دي ميلي الأرملة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت جوان ماريا دي ميلي عام 1331 في عائلة نبيلة في قلعة لاروش (سان كوينتين دي تورين) في فرنسا. عهدت عائلتها تكوينها المسيحي إلى أحد الرهبان الفرنسيسكان (معرف ومرشد روحي للعائلة) كانت تحب الصلاة كثيراً، ويقال إن رأت السيدة العذراء مريم في رؤي.    فقدت والديها في وقت مبكر. وعندما بلغت السادسة عشرة من عمرها تزوجت من البارون روبرت دي سيلي، صديق الطفولة لجوان. في صباح يوم الزفاف، حدث صدم الشاب روبرتو ألا وهو موت الوصي على جوان. 

فعرضت جوان على روبرت بأن تعيش الزواج كما لو كانا أخًا وأختًا، في عفة. فوافق روبرتو على طلب جوان. عاش الشابان في محبة بعضهم بعضاً، وكان يتفقان على كل شيء، كان إيمانهم المسيحي قوياً، فحاولاً أن يجسدوا شخص المسيح في أعمالهم الخيرية، كانوا: يفتحون أبواب القلعة ويتبنون الأطفال المتروكين، ويطعمون الفقراء، ويعالجون المرضى، ويقدموا لهم العلاج بالمجان. ثم ذهب زوجها روبرت إلى الحرب، (حرب المائة عام) وفي معركة كريسي الدموية أصيب ووقع أسيراً في يد المنتصرين الإنجليز. لدفع ثمن إطلاق سراحه، يتعين على جوان أن تبيع جميع ممتلكاتها.

 وعند إطلاق سراح روبرت بعد دفع الفدية، استمر في ممارسة الأعمال الخيرية بمساعدة زوجته المحبوبة. وقاموا بعلاج مرضي الطاعون المنتشر في ذلك الوقت، ومساعدة العائلات الفقيرة، وبمجرد توقف الوباء، كرسوا أنفسهم للمصابين بالجذام. وعندما توفي روبرت عام 1362وكانت هي في الثلاثين من عمرها، طردها أقارب زوجها دون أن يعطوها أي فلس واحد، متهمين إياها بتبديد ثروة العائلة. يواصل أقارب زوجها الأثرياء اضطهادها، ويرسلون خدمهم لإلقاء الشتائم عليها أثناء مرورها.

فبدأت جوان في التجوال وتتنقل من بيت إلى بيت تطلب صدقة، اختارت لباسها سترة خشنة، تشبه إلى حد كبير ثوب الرهبان الفرنسيسكان، الذين عاشت روحانياتهم بشكل مكثف حتى اليوم الذي أنضمت فيه للرهبنة الثالثة العلمانية الثالثة. فذهبت إلى مدينة تورز، وعملت في دار العجزة بالمدينة، فكانت تساعد المرضي، ونذرت نذر العفة الدائمة على يد رئيس الأساقفة. فكرست نفسها لحياة النسك والزهد، فذهبت لتستقر بالقرب من دير الفرنسيسكان (الذي يسميه الناس عادة كورديجلييري) وأختارت لها مرشد روحي وهو الأب مارتن دي بوا غوتييه، استمرت في منسكها سبعة وعشرين عاماً، لا أحد يراها، ولكن هناك المزيد والمزيد من الناس الذين يبحثون عنها.

أصبحت جوان ماريا مشهورة في جميع أنحاء فرنسا. يزورها الكثير من الناس لطلب النصيحة؛ وفي بعض الحالات للتوسط لدى ملك فرنسا شارل السادس لإطلاق سراح السجناء أو المحكوم عليهم بالإعدام. حتى أقارب زوجها الذين أهانوها، كانوا يصطفون أمام بابها، فكانت ترحب بهم، غافرة لهم إساءاتهم لها. فكانت تعامل جميع الناس برفق ومحبة. وبعد حياة عاشتها في القداسة رقدت جوان ماريا دي ميل في مدينة تورز في 28 مارس عام 1414م، عن عمر يناهز 82 عاماً. فقام البابا بيوس التاسع في 28 أبريل عام 1871م بإعلانها طوباوية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

صورة وتعليق.. القداس الإلهي في الخيمة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة مطرونة التسالونيكيّة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد ايسيذوروس رفيق سنا الجندى

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء من أسبوع الآلام

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء المقدس

بمناسبة عيد البشارة.. المتروبوليت نقولا: وضع أيقونة الملاك جبرائيل على الباب الملوكي

البابا ثيودوروس الثاني يرأس القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى قديس وبطريرك

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

بيراميدز يحصل على توقيع لاعب الزمالك.. هذا موعد الإعلان الرسمى 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

(جودر).. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"