مارسيل كولر: سيمبا منافس قوي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية غدا

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سيمبا التنزاني من الفرق القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.

أضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: “الأهلي يخوض مباراة الغد في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.. ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب”.

استكمل: “الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء؛ لذلك يجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا”.

وردًا على سؤال حول رأيه في تصنيف فريق سيمبا، قال كولر: “سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقاربا من الأهلي”.

كولر: غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني مؤثرة

وعن الغيابات في الأهلي قال كولر: “هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية”.

تابع أن مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية؛ لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.