مصرع طفلتين اختناقًا ببخار الماء أثناء استحمامهما بسوهاج

لقيت طفلتان مصرعيهما، إثر إصابتهما بحالة اختناق نتيجة استنشاقهما بخار الماء أثناء استحمامهما معًا في حمام المنزل بدائرة مركز سوهاج.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول الطفلة "رحمة.ع" 5 سنوات، ونجلة عمها الطفلة "هايدي.ح" 5 سنوات، ومقيمتين بدائرة المركز، مصابتين بحالة اختناق وتوفيتا حال تلقيهما الإسعافات اللازمة.

نتائج المعاينة والفحص

انتقل مدير المباحث الجنائية، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والد الأولى وعم الثانية ومقيم بذات الناحية، أفاد بأن الطفلة الثانية تقيم طرفه نظرًا لوفاة والدها، وحال قيامها ونجلته بالاستحمام معًا في حمام السكن الخاص به حدثت لهما حالة اختناق نتيجة استنشاقهما بخار المياه، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.