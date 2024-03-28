اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقتل شاب بـ"شومة" في الدقهلية

تستكمل الدائرة 11 جنايات المنصورة، اليوم الخميس، محاكمة متهم بقتل شاب بضربه بـ"شومة" على رأسه في قرية كفر أبوالعينين بميت غمر بالدقهلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمد رفعت المساح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء، والمستشار حسام محمود السيد حشيش، والمستشار أحمد عبدالحي عبدالحميد قورة.

تفاصيل الواقعة

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قرر إحالة المتهم "وليد.ف.غ"، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 19586 لسنة 2023 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2720 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، لأنه فى يوم 25/9/2023 بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، قتل المجني عليه "محمد وجيه حسن عبدالسميع"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن كال له عدة ضربات بشومة استقرت بالرأس قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومة" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.