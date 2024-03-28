الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسجد عمرو بن العاص يستضيف محاضرة لرئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ حول"أخلاق المسلم"

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

نظم مسجد عمرو بن العاص، الأربعاء، بمنتصف صلاة تراويح السابع عشر من شهر رمضان المبارك، محاضرة دينية تثقيفية، ألقاها الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ناقش المحاضر قضية التدني الأخلاقي الذي ساد أحوال المسلمين هذه الأيام، وآثارها على الفرد ذاته، وعلاقتها بانهيار المجتمع.

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وقال"عامر"، إن المسلم لابد أن يتحلى بصفات الإسلام ليكون نموذجًا طيبًا للإسلام والدعوة الإسلامية، على أن يدرك غير المسلمين من سلوكه وأفعاله تعاليم الإسلام السامحة، ومعددًا سمات المسلم الصالح من طاعة أوامر الخالق والبعد عن نواهيه واجتناب كل ما يخالف الإسلام من الغيبة والنميمة وسفك للدماء وإرهاب الناس والاعتداء على حقوق الآخرين، مستشهدًا بحديث النبي: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده".

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن التزام المسلم  بالأخلاق ضرورة كما يصورها القرآن الكريم والسنة النبوية، فالواجب عليه أن يطابق قوله أفعاله وتصرفاته الظاهرة الصادرة عنه أثناء ممارسة حياته اليومية، خاصة في ظل حرمة شهر رمضان وأيامه المعدودات.

وحرص جموع الحاضرين مصريين وأجانب على الاستماع للمحاضرة في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، نتيجة الكثافة التي يشهدها المسجد من المصلين المنتظرين لاستكمال صلاة التراويح في جماعة، حرصًا منهم على أداء هذه السنة المؤكدة.

واستفاد الحاضرين من جميع الخدمات التي توفرها إدارة المسجد كالدفع برجال الأمن، لتنظيم دخول المصلين وحمايتهم من أي خطر محتمل، إلى جانب الحرص على تواجد عمال النظافة باستمرار، لتنظيف أرضيات المسجد من الأتربة والغبار وبقايا الأطعمة والمشروبات.

أهمية صلاة التراويح 


وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة. 

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص صلاة التراويح شهر رمضان رمضان محاضرة

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