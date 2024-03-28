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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 17| تمرد فى صفوف جيش السلطان.. هل تنجح خدعة السلاجقة فى اقتحام ألموت؟

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 17

تنتهى أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، بوقوع تمرد فى صفوف جيش الدولة السلجوقية أثناء حصاره حسن الصباح وأتباعه بالقرب من قلعة ألموت، يقود هذا التمرد ثلاثة من جنود السلاجقة يتزعمهم يحيى ابن مؤذن أصفهان الذى قتله أحد أتباع حسن الصباح. 

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 17

تتكشف مع أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين أن التمرد لم يكن سوى خدعة جديدة اقترحها “يحيي” على قائد جيش السلاجقة الذى رحب بها رغم ما تنطوى عليه من مخاطرة، قبل أن ينضم إلى يحيي اثنين من أصدقاءه، معربين عن رغبتهم فى أن يكونوا جزء من التمرد الكاذب، حتى يمكنوا من الوصول إلى قلعة ألموت واقتحامها، بعد الإدعاء أنهم خونة باطنين ومطاردتهم بشكل حقيقى من قبل جنود السلاجقة.

مسلسل الحشاشين

تولد إصرار “يحيي” على اقتحام قلعة الحشاشين للمرة الثانية، من رغبته فى الانتقام لوالده ووالدته من قاتليهم من أتباع حسن الصباح، بعدما رفض والده أن يكون تابعًا لدعوة الحشاشين، ليكون مصيره القتل طعنًا على يد زيد ابن سيحون الذراع اليمنى لحسن الصباح.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة بداية من الساعة 9:45 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

تذاع حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

 

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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