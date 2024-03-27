الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طارق فهمي لـ "الدستور": اسرائيل لن تتجاوب مع قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار

طارق فهمي
طارق فهمي

قال أستاذ العلوم السياسية الدولية طارق فهمي، إن إسرائيل لن تتجاوب بكل من الأحوال مع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، ولن تقبل بالتعامل معه، لأنه حتى القرار يحدد 14 يوم منتصف شهر رمضان وبالتالي يفتقد الآليات والمتابعة وهو تحت الباب السادس والباب السادس غير ملزم، وبالتالي الحديث عن ملزم أو غير ملزم فهو غير ملزم لأنه لن يندرج تحت الباب السابع لتنفيذ هذا القرار.

اسرائيل ستماطل وستناكف لعدم تنفيذ القرار 

 

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واضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، كما ان اسرائيل ستماطل وستناكف لعدم تنفيذ هذا القرار وذلك لجملة من الاعتبارات اولها في امتساس من الخلافات مع الإدارة الامريكية وهي ساعية لايجاد مساحات من الاختلاف والاتفاق مع الإدارة الامريكية، وفي كل الاحوال لم تنفذ اي قرارات في هذا الاطار، واعتقد ان الإدارة الامريكية ايضا ستحاول ترضية اسرائيل بصورة او باخرى ولن يكون هناك اي التزام للحكومة الاسرائيلية لما يجري.


واوضح فهمي معتقدا انه لن يكون هناك اي تجاوب من الحكومة الاسرائيلية على القرار، لأن القرار يحتاج الى آليات وادوات لتنفيذه وهو لم يحدث بطبيعة الحال لاعتبارات متعقلة بمضمون القرار وربطه بوقف المساعدات، واعتقد انه لن يتم الاستجابة في اي شيء، كما ان الاحتلال الاسرائيلي سيكمل عملياته العسكرية ولن تهدئ بالعكس ستمضي في هذا وستستمر مع الإدارة الامريكية في كثير من الامور في ابتزاز للساسيات الامريكية والحصول على قائمة تنفيذية مباشرة بالنسبة للاسلحة.


وفي السياق ذاته، استشهد ما لا يقل عن 32,490 فلسطينيا وأصيب 74,889 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 كتوبر، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، ولا تفرق الوزارة بين المقاتلين وغير المقاتلين.


وقال القائد السياسي الأعلى لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة أظهر أن إسرائيل تواجه "مستوى غير مسبوق من العزلة السياسية" وأنها "تفقد غطاءها السياسي" في مجلس الأمن. وكان يتحدث في مؤتمر صحفي في طهران بعد محادثات مع مسؤولين في إيران...

غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار إسراء إسرائيل الحرب

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