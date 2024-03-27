الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل رانيا يوسف السبب؟.. أحمد عبد العزيز يكشف أسباب تأجيل مسلسل "جريمة منتصف الليل"

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، الأسباب الحقيقية لتأجيل مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي كان مقررًا عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وهل السبب في التأجيل هو تجسيد الفنانة رانيا يوسف دور راقصة.

وقال "عبد العزيز" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "المثل يقول لكل مقام مقال، ولا يجوز في رمضان تقديم مشاهد رقص أو أدوار جريئة لكن في العمل تقريبًا مفيش مشاهد رقص أو مشاهد جريئة".

وأضاف: "الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف هي شخصية راقصة تتعرض لأحداث وبنتها تتعرض لمشاكل كثيرة في الجامعة تؤثر عليها، فالمسلسل تناول الدور في موضوع آخر غير الرقص".

وتابع: "كان هناك اهتمام كبير من مصممي الملابس في المسلسل لإيجاد بدلة رقص لائقة ولا تكون خادشة للحياء".

حبر سري أحمد عبد العزيز الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل جريمة منتصف الليل برنامج حبر سري

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