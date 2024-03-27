أحمد عبدالعزيز: أتمنى أجسد شخصية طه حسين.. وكان نفسى أعمل حسن الصباح

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه يتمنى تجسيد سيرة الدكتور طه حسين، وحسن الصباح بجماعة الحشاشين.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الوقت مش مناسب، قولت كده كتير لكن لم أدرس الأمر عاوزها تيجي كدة وخلال ودي غلطة".

وتابع: "الفنان أحمد زكي عملها ببراعة وهو يصعب أي شخصية عملها على أي حد لكن في الحقيقة هو يستفز أي فنان يعمل الشخصية".

وأشار إلى أنه بصرف النظر عن أداء أحمد زكي الرائع في المسلسل، وإخراج يحيى العملي لكن تعبيره عن شخصية طه حسين العمل كان رائعًا والعمل كان كله حاجة كبيرة، لكن هذا لا يمنع أنني مغرما بطه حسين منذ طفولتي ودراستي لكتاب الأيام.

واستكمل: "لو اتعرض عليا شخصيات تاريخية تانية هفكر فيها والشخصيات كتير والتاريخ مليان شخصيات وكنت أحب ألعب شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين، وهي شخصية تاريخية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت وأداء كريم عبدالعزيز للشخصية جميل وواصل ببساطة".