الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريتا حرب تكشف لـ"حبر سرى" موقفها الشخصى من الزواج فى السر

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب: "لا أوافق على الزواج بالسر على الإطلاق، ولكن في مرحلة دراسة العلاقة أو الارتباط بأحد أفضل السر والكتمان حتى يتم أخذ القرار بشكل صحيح بعيدًا عن الأضواء".

الزواج في السر 

وأكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها ترفض الزواج دون أن يكون بناتها على علم بهذا الزواج، قائلة: "شو ناقصني حتى ما يكون فيه زواج علني".

العمل أم الزواج؟

وأضافت في حديثها، أنها ترفض أيضًا ترك عملها الفني من أجل الزواج، أي أنه إذا قام شخص بعرض هذا الطلب عليها فلن توافق على الإطلاق.

ريتا حرب حبر سري القاهرة والناس برنامج حبر سري الزواج في السر

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