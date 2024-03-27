أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

علّق الفنان أحمد عبدالعزيز، على التعليقات الكوميدية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسلوب أدائه في التمثيل.

وقال "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "لو هعمل دلوقتي نفس أعمالي زمان هتبقى بنفس الأسلوب، وتعليقات السوشيال ميديا مبتزعلنيش".

وأضاف: "في مواقف أنا رديت عليها في أكثر من مرة زي مشهد تخفي منصور المغازي في مسلسل سوق العصر، وقالوا كده يعني أنت اتخفيت، دي خفة ظل منهم أنا اللي أعرف كده اتخفيت ولا لا، أنا المرجع والحكم هنا ليس للجمهور".

وتابع: "منصور المغازي كان سايق العربية الكارو ورايح البيت وهو عاوز الناس اللي في الحارة متاخدش بالها أوي، فلبس المنديل المحلاوي ومخبي نفسه وعامل الشنب وكأنه عربجي، فاللي هيشوف هيشوف واحد عربجي سايق عربية كارو مش هيلفت نظر الناس، ولما دخل البيت هو لا يهمه أنه يتخفى في البيت لأنه جاي لإخواته".