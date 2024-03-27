مهاجم البرازيل: تعرضت للاكتئاب بعد مونديال قطر.. وفكرت بالاعتزال

اعترف ريتشارليسون، مهاجم منتخب البرازيل وفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه كان يعاني من "اكتئاب" بعد نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان ريتشارليسون هو هداف منتخب بلاده في المونديال الماضي، حيث سجل 3 أهداف في 4 مباريات، بالمسابقة التي ودعتها البرازيل من دور الـ16، لكنه عانى ذهنيا بعد البطولة.

وكشف اللاعب بأنه التقى بطبيب نفسي أنقذ حياته.

وصرح ريتشارليسون لشبكة “espn”: "لقد لعبت في كأس العالم، وكنت في قمة مستواي. لقد وصلت لأقصى حد من الجاهزية. لن أتحدث عن قتل نفسي، لكنني كنت في حالة اكتئاب هناك، وأردت الاستسلام".

وأضاف: "حتى أنا، الذي بدا وكأنه قوي عقليا. بعد كأس العالم، بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار".

وأوضح ريتشارليسون "أعتقد أن الطبيب النفسي، سواء شئنا أم أبينا، أنقذني وأنقذ حياتي".

وكشف نجم منتخب البرازيل "قبل أن أذهب للتدريب، أردت العودة إلى المنزل، أردت العودة إلى غرفتي لأنني لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسي. حتى أنني ذهبت وأخبرت والدي أنني سأستسلم".

وتابع: "إنه أمر محزن أن نتحدث بهذه الطريقة، هل تعلمون؟ ما مررت به بعد كأس العالم، واكتشاف الأشياء هنا في المنزل من الأشخاص الذين عاشوا معي لأكثر من 7 سنوات. لقد كان الأمر جنونيا".

كان ريتشارليسون، الذي سجل 11 هدفًا في 26 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، متشككا في طلب العلاج قبل أن يخضع له، لكنه الآن يوصي به لأي شخص يعاني".

أكد ريتشارليسون "اليوم أستطيع أن أقول، ابحث عن طبيب نفسي، إذا كنت بحاجة إليه، فابحث عنه لأنه من الجيد بالنسبة لك أن تنفتح بهذه الطريقة".

وأوضح "اليوم جاء (طبيب نفسي) ليشكرني على نقل هذا إلى عالم كرة القدم، وإلى العالم، خارج الملعب أيضا، لأنه مهم جدا، وسواء أحببنا ذلك أم لا، فهو ينقذ أرواحا".

وذكر لاعب توتنهام: "كان لدي هذا التحيز من قبل، كنت أرى أنه كان هراء، اعتقدت أنني مجنون. في عائلتي، هناك أشخاص يعتقدون أن أي شخص يذهب إلى طبيب نفسي يعتقد أنه مجنون، ويعتقدون أنهم مجانين".

واختتم ريتشارليسون حديثه قائلا: "لكنني اكتشفت هذا واعتقدت أنه كان رائعا. إنه أفضل شيء اكتشفته في حياتي".