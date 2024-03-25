الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إيقاف مهاجم البرازيل عامين بسبب اختبار المنشطات

باربوسا
باربوسا

كشفت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، عن صدور قرار بإيقاف جابرييل باربوسا مهاجم منتخب البرازيل ونادي فلامنجو لمدة عامين عن ممارسة كرة القدم.

اللاعب تم إيقافه لمدة عامين حتى أبريل 2025 بتهمة الاحتيال في اختبار المنشطات.

الشكوى كانت بسبب تأخر المهاجم في إجراء الاختبار وعدم الالتزام بالتعليمات في الاختبار الذي أُجري بتدريبات الفريق في 8 أبريل 2023.

ولعب صاحب الـ27 عامًا 8 مباريات خلال هذا الموسم، في جميع المسابقات وسجل هدفين فقط.

ويلعب باربوسا لصفوف فلامنجو منذ 2019 وشارك في 276 لقاء وسجل 155 هدفًا.

ودوليًا لعب باربوسا مع السامبا 18 لقاء وسجل 5 أهداف.

وكان باربوسا هدفًا كبيرًا لأندية الدوري السعودي بداية من الموسم الكبير، حيث كان أبرز المهتمين به نادي الهلال متصدر المسابقة.

جابرييل باربوسا باربوسا منتخب البرازيل البرازيل فلامنجو

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