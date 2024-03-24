البرازيل تهزم إنجلترا فى "ويمبلى" وديا استعدادا لكوبا أمريكا

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 1 / صفر، مساء السبت، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.



وسجل إندريك فيليبي هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 80.



ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات كولومبيا وباراجواي، ومنتخب متأهل من ملحق التصفيات.



على الجانب الأخر، يتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا إلى جانب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.