حنان مفيد فوزى تروى لـ"كلم ربنا" تفاصيل أصعب أزمة إنسانية فى حياتها

كشفت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، لبرنامج (كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، عن كواليس قصة إنسانية عاشتها قبل 10 سنوات وكان لها تأثير كبير في حياتها.

وقالت الكاتبة الصحفية إنها تعرضت لأزمة إنسانية صعبة بعد إنجابها ابنها الوحيد (شريف)، حيث انتظرت 15 عاما دون إنجاب ولجأت في النهاية للحقن المجهري.

وأضافت حنان أنها استبشرت كثيرا بنجاح عملية الحقن المجهري وحملت في ولدين (توأم)، وكان أحدهما قد اتخذ وضع السجود داخل الرحم، وقررت وقتها أن تسميه "ساجد" لشعورها أنه يسجد من أجلها ويدعو الله لها.

وتابعت حنان مفيد فوزي، أن أحد الطفلين سقط (توفي) في الشهر الثامن، وفي الشهر التاسع تدهورت حالتها الصحية وحالة الجنين الثاني وقرر الأطباء وقتها إجهاض الجنين لخطورته على حياتها.

وقالت فوزي: "الأطباء خيّروني بين حياتي وحياة الجنين وقالولي حياتك أو حياته وقلتلهم هختار حياته أنا مش مهم.. لكنهم رفضوا".

وأضافت: "ساعتها كلمت ربنا وقولت له أنا اخترت حياة الولد ومش هقدر أختار حياتي أنا.. فيارب تقدرني على الاختيار الصعب دا. وأضافت: الحمد لله ربنا معرضنيش لموقف أكبر من قوة احتمالي. لأن الأطباء وقتها هما اللى قرروا إن الجنين ينزل لأن حالته هو الصحية أسوأ من حالتي".

وأكملت حنان مفيد فوزي: "أنا بكلم ربنا في كل لحظة. لكن فيه مواقف معينة بتحتاج فيها إجابة واستجابة من ربنا.. ولو الانسان صالح من جواه وروحه شفافة أكيد ربنا هيوصل له الرسايل بطريقة معينة. والشفافية اللى عند هذا الإنسان هتساعده يقرا الرسايل دي ويلتقطها ويعمل بها ويعرف ربنا عاوز يقول له ايه. وانا طول الوقت بستني رسايل ربنا عشان أسمعها".