برلمانى: وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية.. ومصر لعبت دورًا كبيرًا فى مجلس الأمن

قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة أصبح ضرورة حتمية بعد سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنية التحتية.

وأشاد البرعي، في بيان اليوم، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هذا القرار بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى على مدى الشهور الماضية وتحديدًا منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب البرعي المجتمع الدولى والولايات المتحدة بالإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإجبار جيش الاحتلال على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الكوارث الكبيرة التى داخل قطاع غزة وإنقاذ الفلسطينين من الأوضاع المأساوية.

واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب بشكل واضح وصريح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لا سيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة والذي لم يعد مقبولًا ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.