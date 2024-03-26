تقرير أمريكى: قصف الاحتلال مستمر على غزة رغم قرار وقف إطلاق النار

قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي أجزاء من شمال وجنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء على الرغم من دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني في اليوم السابق، حسب شبكة “سي إن إن”.

وخرج مستشفى الأمل في مدينة خان يونس الجنوبية عن الخدمة عندما أجبرت القوات الإسرائيلية العاملين الصحيين على الإخلاء، بعد أن حاصرت قوات الدفاع الإسرائيلية المنشأة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

آخر تطورات القصف الإسرائيلي في غزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تعمل في منطقة الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان له أن القوات تقوم بنشاط عملياتي محدد في مستشفى الشفاء بغزة.

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الاحتلال فرض هجمات عشوائية وغير متناسبة على غزة.