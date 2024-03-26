الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزه انتصار للإنسانية

غزة
غزة

رحب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، باعتماد مجلس الأمن قرارًا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزه، مؤكدًا أنه انتصار للإنسانية.

وقال النائب وليد فتحي فرعون في تصريحات له، إن القرار الدولي الصادر بالأمس يتوج جهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وانهاء التوتر والصراع والحرب الدائرة والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لكل دول المنطقة.

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وأشار عضو محلس النواب، إلى أن القرار تأخر كثيرًا وكان سببا رئيسيًا في زيادة وحشية واجرام كيان الاحتلال الذي لم يراعي حقوقًا للإنسان ولم يكترث باحترام المواثيق الدولية وأسقط آلاف الأرواح من الأبرياء وأحدث خرابًا ودمارًا تحتاج عملية اصلاحه عشرات السنوات.

وأوضح وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي أخيرًا تحرّك لانقاذ وضعيته ومكانته الدولية المهتزه واضطلع بمسؤوليته العظمى تجاه هذه القضية الإنسانية التي لا تزال قائمة منذ سنوات عديدة رغم وضوح معالمها التاريخية والسياسية، مؤكدًا أنه آن الأوان لحل هذه القضية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا بوحشية واجرام الاحتلال وخاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث رأينا أبشع أشكال القتل والإبادة الجماعية للنساء والأطفال والشيوخ، وهو ما يتطلب مزيدًا من التحرك لاستغلال القرار في اسراع وتيرة التحرك لاقناع المجتمع الدولي بتحويل سلطات الاحتلال إلى محاكمة عادلة بتهمة الإبادة الجماعية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

 

عضو مجلس النواب مجلس الأمن قطاع غزة بمنطقة الشرق الأوسط والحرب

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