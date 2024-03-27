الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 11 فلسطينيًا فى غارات جوية إسرائيلية على منزل فى رفح

رفح
رفح

قالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، اليوم الأربعاء،  إن 11 فلسطينيًا  استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على منزل. 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 11 مدنيًا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة ظهير في مدينة رفح يوم الأربعاء.

كما قالت إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الحمايدة في رفح، ما أدى إلى إصابة سكانه بعدة إصابات.

دبابات الاحتلال الإسرائيلي فتحت وابلًا من النيران 

 

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وقالت وفا، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب منطقة دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع، "فتحت وابلًا من النيران باتجاه مجموعة من المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية"، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال داهمت مستشفى النصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كتبت وفا: "احتجزت [القوات الإسرائيلية] عددًا من الطواقم الطبية والنازحين داخل المستشفى. كما أمر الجنود عددًا من المدنيين بإخلاء المستشفى".

فلسطين غارات جوية اسرائيلية وفا الفلسطينية غزة

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