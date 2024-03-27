الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تخاطب أعضاءها للمشاركة في معرض طرابلس الدولي مايو المقبل

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قررت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للمشاركة في معرض طرابلس الدولي، المزمع عقده في ليبيا في الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، والهيئة العامة للمعارض الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، أمس، لبحث آخر استعدادات مشاركة الغرفة في الدورة الـ 50 من معرض طرابلس الدولي، حيث تم اختيار مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصر ستشارك بجناح كبير في المعرض من خلال الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث تصل المساحة التي ستشارك بها الشركات المصرية في معرض طرابلس إلى 500 متر مربع، سيتم خلال عرض المنتجات المصرية في عدة قطاعات أبرزها قطاع الجلود ومنتجاتها، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة والمفروشات، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، مواد البناء والتشييد، قطاع الأغذية والتعبئة والتغليف، الأثاث والنجف، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية.

السمالوطي: مشاركة مصر في معرض طرابلس الدولي يأتي كانعكاس لعمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا

وأوضح السمالوطي أن مشاركة مصر في معرض طرابلس الدولي يأتي كانعكاس لعمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا ويهدف لزيادة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية في ظل مشاركة قوية لعدة دول في المعرض.

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الغرفة للتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية الخارجية والبعثات التجارية الكبرى للترويج لمنتجات الأحذية والمنتجات الجلدية وزيادة  صادرات القطاع خاصة في ظل تركيز الغرفة على عدة أسواق تصديرية مستهدفة خلال العام الحالي منها ليبيا والعراق والسعودية.

وتصدرت ليبيا مجموعة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت اجمالي صادرات مصر إلى ليبيا 1.825 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود على دعوة الجمعية العمومية للغرفة للإجتماع يوم 23 أبريل المقبل.

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