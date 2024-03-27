حزب المؤتمر يحتفل بعيد الأم ويكرم المثاليات

نظمت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات،هن ليلي محمد طنطاوى، هدي جابر حسين،نفيسة سنوسي، صباح عبد العزيز، تيسير عبد القادر، نوال أبو السعود الصاوي، وفاء صدقي، الدكتورة ولاء سليمان، سامية محمود، لبني شحاته العاصي، صفاء سمعان، سامية محمد زكي، ناهد عبد السميع، ماجدة خليل، مني موريس لمعي، نادية رفاعي.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيخ، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيخ، الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب،النائبة حنان عوض عضو مجلس النواب والنائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، نواب رئيس الحزب إتحاد شباب حزب المؤتمر،وعدد كبير من قياداته، واللواء أحمد جلال عن حزب نصر اكتوبر والمستشار خالد فواد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.

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وقال القبطان محمود جبر إن المرأة هي الأم والأخت والإبنة وتحظي باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية، وأصبح التمكين الاقتصادى لها حقيقة وواقع ملموس، وتقلدت أرفع المناصب فى عهد الرئيس السيسى.



ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأم عماد المجتمع، أعدت أجيال وقادت العالم كله إلي السلام والتنمية والمساواة، وعيد الأم اعتراف بالجميل لمن ضحت وتضحي بكل غالي ونفيس من أجل أبنائها وأسرتها وبلدها ، فهي التي تفتدي الوطن بفلذات أكبادها، تدفعهم إلي العمل بقوة اطريق التنمية الشاملة والخير والفضيلة والاجتهاد.

مكانة المرأة في عهد السيسي

وأكد النائب الأول لرئيس المؤتمر، أن احتفال مصر بعيد الأم عرفان وتقدير لدورها في المجتمع، لذا حرص الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الوطن علي حضور الاحتفال بعيد الام والأسرة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات والرائدات في مختلف المجالات، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى، وشهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

المؤتمر: المرأة المصرية لعبت دورًا بارزًا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو

في السياق ذاته، قال الربان وليد جودة مساعد أمين القاهرة، إن المرأة المصرية لعبت دورًا بارزًا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى كانت تُحاك بالوطن، لم تتوان عن تقديم التضحيات، وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته.

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