الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الموسم المسرحي 1929".. أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ عن أحدث إصدارات المركز المسرحية من خلال تقديم كتاب "الموسم المسرحي ١٩٢٩" للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالفن المسرحي، وذلك في إطار استكمال مشروع النشر المتخصص بالمركز، وتفعيل الدور الحقيقي للمركز القائم على التوثيق وإحياء التراث في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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"الموسم المسرحي ١٩٢٩" تقديم ودراسة ومراجعة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله، ويأتي ضمن سلسلة إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتوثيق التراث المسرحي المصري خلال الفترة من (١٨٧٦م- ١٩٥٢م).

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يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ كان قد أعلن في يناير الماضي عن إصدار كتاب المسرح التنموي؛ تأليف: الأستاذة الدكتورة راندا رزق؛ ضمن سلسلة دراسات في المسرح المعاصر التي يصدرها المركز.
ويطرح حاليا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ كافة إصداراته للبيع داخل جناح المركز بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال الفترة من ١٨ مارس حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٤م.

المركز القومي للمسرح الموسم المسرحي الموسم المسرحي ١٩٢٩ محمد حسن عبد الله المركز القومي للمسرح والموسيقي

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