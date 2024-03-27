رئيس "شباب البرلمان": استاد العاصمة الإدارية صرح عالمى.. والحضور الجماهيرى أبهر الجميع

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يجعلها قادرة على استضافة الفعاليات العالمية.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن ما شاهده في استاد مصر، أمس، خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا، يؤكد عظمة الدولة المصرية وقدرتها على تشييد أعظم المنشآت واستضافة كبرى البطولات، قائلًا: "استاد مصر صرح رياضي عالمي".

مصر فوق الجميع

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالحضور الجماهيري، ومشاركته الكبيرة، حيث امتلأت المدرجات عن أخرها، ونسى الجميع انتماءه لناديه ورفع شعار مصر فوق الجميع، ما يعكس عظمة الشعب المصري، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد محمود حسين أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ستظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تمثلت في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

واوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبرى البطولات، وأصبحت قبلة لأي بطولة عالمية وقادرة على تنظيم أى حدث رياضي.

انتشر رجال الأمن باستاد مصر لتأمين مباراة منتخبي مصر وكرواتيا، أمس الثلاثاء، فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وترحيب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.