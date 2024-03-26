الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. خروج مودريتش وكرواتيا يحافظ على تقدمه أمام مصر

مصر وكرواتيا
مصر وكرواتيا

مرت 15 دقيقة من الشوط الثاني، من لقاء مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

تقدم منتخب مصر بالدقيقة 6 عن طريق رامي ربيعة، وعدل فلاسيتش النتيجة لكرواتيا بالدقيقة 21.


جاءت متوسطة المستوى، حتى الدقيقة 57 عندما تقدم منتخب كرواتيا في اللقاء بهدف بيتكوفيتش من رأسية سكنت شباك أبوجبل.


وخرج لوكا مودريتش قائد كرواتيا من اللقاء بالدقيقة 60، في أول تبديل لمنتخب كرواتيا.

 

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا.

 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

 

وتعتبر مباراة كرواتيا فى  نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلندا الجمعة الماضى هى أول مباراة يقود فيها العميد منتخب الفراعنة، ونجح فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس إتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرة.

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الشوط الأول.. التعادل الإيجابى يحسم نهائى كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا

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