انتشار أمني باستاد مصر.. وتسهيل دخول الجماهير قبل مباراة مصر وكرواتيا (صور)

انتشر رجال الأمن باستاد مصر لتأمين مباراة منتخبي مصر وكرواتيا فى العاشرة مساء، الثلاثاء، فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وترحيب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.





وحرصت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، على تنظيم دخول الجماهير للاستاد والوصول لأماكنهم في المدرجات بسهولة ويسر.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة كرواتيا على أمل العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعدما غاب عنها منذ 13 عامًا، حيث كان التتويج بدورة حوض النيل التي أقيمت في مصر خلال عام 2011.



وكان منتخب مصر قد تُوج بلقب دورة حوض النيل الودية لكرة القدم في القاهرة بعد فوزه على أوغندا 3-1 في المباراة النهائية.