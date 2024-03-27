تكريم 96 من حفظة القرآن الكريم في حفل سنوي بالمنوفية

كرَّمت قرية الخور بمحافظة المنوفية، حفظة القرآن الكريم في حفلها السنوي 96 من حفظة القرآن الكريم وذلك، بحضور كوكبة كبيرة من المدعوين منهم الدكتور الشحات العزازي، والدكتور أنور الشهبة، وكيل أوقاف أشمون، والشيخ القارئ جمعة صبحي فرج، والمبتهل الشيخ إبراهيم شليبي، والشيخ وجيه علي حافظ، إمام المسجد الكبير بالخور، وبرعاية عمدة القرية وبحضور لفيف من كبار المحافظة، وكوكبة من أهل القرية وحفظة القرآن فضلًا عن جمع كبير من أسر المكرمين.

وفي كلمته، قال الدكتور العزازي: "هنيئًا لكم حفظة كتاب الله الكريم، هنيئًا لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. يا من جعلت كتاب الله رفيقًا لك في دربك، وأضأت بنور حروفه ظلام قلبك، هنيئًا لك فهذا والله هو الفوز الحقيقي".

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال: "تذكر أنك تحمل بين جنبيك آيات عظام، ودلائل قاطعات، فاجعلها حجة لك لا عليك.. هنيئًا لك فقد استعملك الله لحفظ كتابه في الأرض".

وأكد العزازي، أن الاهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم في دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة مشيرًا إلى أن تحفيظ القرآن الكريم يساعد على تعليم حفظة القرآن مجموعة من القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن.

وقدَّم الشيخ إبراهيم شليبي، مجموعة من الابتهالات الدينية، وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد 96 من حفظة القرآن وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم.