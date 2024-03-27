الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

تكريم 96 من حفظة القرآن الكريم في حفل سنوي بالمنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرَّمت قرية الخور بمحافظة المنوفية، حفظة القرآن الكريم في حفلها السنوي  96 من حفظة القرآن الكريم وذلك، بحضور كوكبة كبيرة من المدعوين منهم  الدكتور الشحات العزازي، والدكتور أنور الشهبة، وكيل أوقاف أشمون، والشيخ القارئ جمعة صبحي فرج، والمبتهل الشيخ إبراهيم شليبي، والشيخ وجيه علي حافظ، إمام المسجد الكبير بالخور، وبرعاية عمدة القرية وبحضور لفيف من كبار المحافظة، وكوكبة من أهل القرية وحفظة القرآن فضلًا عن جمع كبير من أسر المكرمين.

وفي كلمته، قال الدكتور العزازي: "هنيئًا لكم حفظة كتاب الله الكريم، هنيئًا لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. يا من جعلت كتاب الله رفيقًا لك في دربك، وأضأت بنور حروفه ظلام قلبك، هنيئًا لك فهذا والله هو الفوز الحقيقي".

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال: "تذكر أنك تحمل بين جنبيك آيات عظام، ودلائل قاطعات، فاجعلها حجة لك لا عليك.. هنيئًا لك فقد استعملك الله لحفظ كتابه في الأرض".

وأكد العزازي، أن الاهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم في دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة مشيرًا إلى أن تحفيظ  القرآن الكريم يساعد على تعليم حفظة القرآن مجموعة من القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن.

وقدَّم الشيخ إبراهيم شليبي، مجموعة من الابتهالات الدينية، وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد 96 من حفظة القرآن وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم.

قرية الخور حفظة القرآن الكريم القرآن الكريم الدكتور العزازي المبتهل الشيخ إبراهيم

مواد متعلقة

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل إفطار الطالبات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية يناقش الدروس والعبر المأخوذة من غزوة بدر الكبرى

أمين "كبار العلماء" يكشف عن الدرس الأكبر من غزوة بدر

آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يؤدون صلاة التراويح بالجامع الأزهر

فارس المنابر.. تلامذة د. أحمد عمر هاشم: فنَّد شبهات التيارات المتشددة

أسامة الأزهري يشارك في حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية (صور)

مفتى الجمهورية: تعويد الأطفال على الصوم والصلاة شىء مستحب

انطلاق فعاليات ملتقى العصر بالجامع الأزهر "الإيمان صمام الأمن والأمان"

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

ضبط سيدة وزوجها لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

حنان مفيد فوزي: "طول الوقت بستنى رسائل من ربنا"

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

علي جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" خلو مساجد آل البيت من مظاهر الشرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع