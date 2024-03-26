الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل إفطار الطالبات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والسرور وبتلاوات القران الكريم والابتهالات الدينية والمدائح النبوية، تواصل مائدة الأفطار الرمضانية للطالبات نشاطها الخيري الكبير التي تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ومبادرة أبواب الخير التي تهدف إلى إفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان المبارك. 

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وقال الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة إن هذه المائدة الرمضانية للطالبات تقام جنبا إلى جنب مع المائدة الرمضانية للطلاب بالمخيم الدائم، إضافة إلى مائدة كبري تقام بحرم جامعة الأزهر بالدراسة وكل ذلك بجانب المائدة الرمضانية الكبري التي تقام في صحن الجامع الازهر لافطار خمسة آلاف صائم يوميا من الوافدين.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإفطار يأتي انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف على الاهتمام بطلاب العلم من الغرباء؛ تنفيذًا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخبر بها سيدنا أبو سعيد الخُدريُّ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قال: «سيَأتيكم أقوامٌ يطلُبونَ العلْمِ، فإذا رأَيْتُموهم، فقولوا لهم: مَرْحبًا مَرْحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأقْنُوهم»، أي: علموهم، فهي دلالة واضحة على أهمية إكرام طالب العلم، والإحسان إليه، والاهتمام به؛ حتى يشعر بالطمأنينة التي تمكنه من الاستقرار النفسي لتحصيل العلم.

جدير بالذكر أن قيادات الجامعة يتقدمهم الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة قاموا بتناول الإفطار وسط الطالبات، الأحد الماضي، وسط سعادة بالغة وشكر كبير من الطالبات علي تنظيم واقامة هذه المائدة الرمضانية التي تميزت بالدفء الاسري خلال هذا الشهر الكريم.

أجواء إيمانية تلاوات القران الكريم مائدة الأفطار الرمضانية رئيس جامعة الأزهر تحيا مصر مبادرة أبواب الخير مائدة الإفطار فضيلة الإمام الأكبر

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