رفع 3 آلاف حالة إشغال بحدائق الأهرام في الجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق، وذلك على مدار اليوم سواء قبل ابو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ذلك الإطار نفَّذت محافظة الجيزة، حملة مسائية بقطاع حدائق الأهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها على مدار يومين عن رفع ٣ آلاف حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية) وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

كما نفَّذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبة الأهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية والثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.

كما تم ضبط حالة بناء مخالف بالقطعة ٣٧ ه‍ عبارة عن بناء حوائط وتقسيم داخل جراج وقد تمت الإزالة على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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