10 سنوات إنجازات زراعية.. مشاريع قومية ونهضة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الإنجازات التي تحققت في مصر بالقطاع الزراعي خلال العشر سنوات الماضية منذ 2014 وحتى 2024 خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتخطى 3650 إنجازًا بمعدل كل يوم إنجاز.

إنجازات السيسي بالقطاع الزراعي خلال 10 سنوات "انجاز كل يوم"

ولفت "أبو صدام" في بيان له، إلى أن المرحلة الأولى فقط من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين والتي أطلقها الرئيس السيسي، في 2019 تضم نحو 1436 قرية في 52 مركزًا يتم فيها تنفيذ الآلاف من المشاريع القومية التي تخدم القطاع الزراعي، مثل الصرف الصحي والصرف الزراعي وتطوير المنشآت الزراعية وإنشاء مراكز جديدة للخدمات الزراعية المجمعة بكل القرى وتبطين الترع والتي سيتم فيها تبطين وتأهيل نحو 1500 كيلو متر من الترع بنهاية العام الحالي.



وأضاف "أبو صدام" وفي إطار التوسع الأفقي في القطاع الزراعي استهدفت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان من خلال مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة كمشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان من خلال شركة الريف المصري واستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان بمشروعي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى إحياء مشروع توشكى واستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في الصحراء بسيناء والصعيد والوادي الجديد وقبل كل ذلك العمل بجدية على وقف التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه وفي مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء، تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو الذي يستفيد منه الآلاف من المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد عن 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي بالوحدات البيطرية، بالإضافة إلى تنظيم الآلاف من القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات لعلاج المواشي مجانًا ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الأمراض.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر في عهد الرئيس السيسي تربعت على المركز الأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس مع زيادة الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وفي المجال الداجني، تم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والقضاء على مرض أنفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الداجني عن طريق تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويلات اللازمة.

وأكد "أبو صدام" أن صادرات مصر الزراعية تخطت لأول مره 7 ملايين طن الموسم الماضي بفضل فتح الأسواق الجديدة وتطوير نظام الحجر الزراعي والاهتمام بجودة المنتجات الزراعية بتطوير نظم الري من النظم القديمة للري الحديث واستحداث نظم زراعية جديدة كالزراعة داخل الصوب الزراعية.

كما تم الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي للمحاصيل الزراعية الأساسيه قبل الزراعة مثلما حدث في القمح وقصب السكر والقطن، كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس، وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعيه وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف "بالكارت الذكي"، كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية واستنباط أصناف جديده عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، كما تم في عهد الرئيس السيسي تخطي مساحات زراعة الأقماح لأكثر من 3 ملايين فدان وتنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024.