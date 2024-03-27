الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل يسرق الهواتف المحمولة فى مصر الجديدة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في مصر الجديدة.

البداية كانت عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، شخص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة مصر الجديدة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وتم التوصل للمجني عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وأضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط كل الهواتف المحمولة المستولى عليها  بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأقر بقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب.

محكمة جنايات القاهرة مصر الجديدة الهواتف المحمولة سرقة متهم

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