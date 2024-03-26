"اتحاد السلاح" يتفق مع تامر طاحون على الانضمام لبعثة المنتخب بأولمبياد باريس

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، الاتفاق مع الكابتن تامر طاحون، للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتهت الجلسة التي عقدها الاتحاد مع تامر طاحون، بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتعاقد لتدريب المنتخب الوطني.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الاتحاد المصري للسلاح للإعداد القوي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعد تأهل منتخب سلاح الشيش.

يذكر أن تامر طاحون يمتلك العديد من الخبرات والإنجازات على المستوى الدولي كلاعب، سوف يستفيد منها لاعبي المنتخب المصري وكذلك له الكثير من النجاحات كمدرب من خلال عمله لفترة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل من السلاح إلى أولمبياد باريس، 21 لاعب ولاعبة (12 لاعب بواقع 9 أساسيين و 3 احتياطيين، و 9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و 2 احتياطات)، إلى أولمبياد باريس 2024.

وقد ضمنت مصر تواجدها في الأولمبياد على صعيد الفرق والفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش وسيف المبارزة (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات

من ناحية أخر، نجح أبطال المنتخب المصرى للسلاح تحت 17 سنة في تصدر جدول ترتيب الميداليات ببطولة إفريقيا للناشئين والشباب و15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، عقب اليوم الختامي لمنافسات فردي الشباب.

واحتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، فيما تحتل تونس المركز الثاني بواقع ذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات