وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيريه الألماني والفرنسي: أهمية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

تركزت اتصالات سياسية أجراها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، حول جهود وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكشف بيان الخارجية الأردنية أن الصفدي بحث ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مشددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس أمس.

وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعمًا إضافيًا للأونروا بقيمة 45 مليون يورو أمس.

كما أجرى الصفدي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.

الصفدي ناقش مع الوزير الفرنسي أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلًا لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.

وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضًا.

البيان الأردني أكد بحث الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بحسب ما أكد قرار مجلس الأمن الدولي.