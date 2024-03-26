"كأنه كأس العالم".. أحمد موسى يعلق على تنظيم كأس عاصمة مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتنظيم الاحترافي لبطولة كأس عاصمة مصر، في المباراة النهائية بين منتخبي مصر وكرواتيا، قائلًا: "ولا كأنه كأس عالم، وحاجات عمرنا ما شوفناها قبل كده".

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تنتقل اليوم، لأول مرة بهذا الحضور الكبير الذي يتضمن حوالي 90 ألف شخص، إلى مرحلة جديدة لم تشهدها منذ عام 2010.

وأوضح موسى أن استاد العاصمة كامل العدد، وهو ثاني استاد على مستوى قارة إفريقيا الذي يستوعب هذا العدد من الجماهير، مؤكدًا أن هذا المشهد الاحترافي يبرز ما قامت به الدولة المصرية من تطوير البنية التحتية الرياضية، آملًا أن يحقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا في هذه المباراة.