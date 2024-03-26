الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"كأنه كأس العالم".. أحمد موسى يعلق على تنظيم كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتنظيم الاحترافي لبطولة كأس عاصمة مصر، في المباراة النهائية بين منتخبي مصر وكرواتيا، قائلًا: "ولا كأنه كأس عالم، وحاجات عمرنا ما شوفناها قبل كده".

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تنتقل اليوم، لأول مرة بهذا الحضور الكبير الذي يتضمن حوالي 90 ألف شخص، إلى مرحلة جديدة لم تشهدها منذ عام 2010.

وأوضح موسى أن استاد العاصمة كامل العدد، وهو ثاني استاد على مستوى قارة إفريقيا الذي يستوعب هذا العدد من الجماهير، مؤكدًا أن هذا المشهد الاحترافي يبرز ما قامت به الدولة المصرية من تطوير البنية التحتية الرياضية، آملًا أن يحقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا في هذه المباراة.

كأس عاصمة مصر عاصمة مصر أحمد موسى منتخب مصر منتخب كرواتيا كأس عالم على مسئوليتي صدى البلد

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

عاجل| كرواتيا تهزم منتخب الفراعنة برباعية وتتوج بكأس عاصمة مصر

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

كرواتيا ينهى آمال الفراعنة للعودة للنتيجة بهدفين فى نهائى كأس العاصمة

أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"