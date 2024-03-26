مسلسل حق عرب الحلقة 16.. رياض الخولي يعرض الزواج على حنان الغرباوي

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 16 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، براءة عرب السويركي عن طريقة البشعة، ليتأكد عبد ربه (رياض الخولي) من براءته من حادث حريق مخزن الاخشاب، وانه ليس من قام بإطلاق النار عليه.

وقال السويركي بعد تبرأته: كنت مستنيك يا حاج تقول عرب مش ممكن يعمل كدا.. بس تمام هكمل معاك لغاية ما اسلمك كل كبيرة وصغيرة وبعدها كل واحد من طريق.

كما شهدت الحلقة المكيدة التي اعدها رباح ابو الدهب مع منى الجارة، للايقاع بحنان الغرباوي، إذ ذهبت بها لشراء فستان زفافها، لإحدى شقق الدعارة، وتقدم صاحبه الشقة مشروب به مخدر لتنام حنان وتغادرها صاحبتها، قبل أن تحضر الشرطة.

وعندما حضرت الشرطة وجدت حنان في حالة التلبس ومعها دولارات، وفي وضع مخل، ويتم أخذها لقسم الشرطة.

وعندما تستنجد بعرب السويركي يحضر للقسم سريعا مع والدها والمحامي، وعندما يتطلع على واقعة التلبس يقوم بضربها على وجهها.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.