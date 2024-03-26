برلمانى: قرار مجلس الأمن بخصوص غزة تتويج لتحركات مصر وجهودها الدولية

اعتبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، قرار مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجاحًا كبيرًا للجهود المصرية، في دفع المجتمع الدولي لتبني هذا القرار لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم في غزة.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رؤية مصر بخصوص العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، كانت ولا تزال واضحة تمامًا طيلة الفترة الماضية، وتتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض العقاب الجماعي ورفض التهجير وإدخال المساعدات الإنسانية وإحياء عملية السلام الشامل وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وهذا القرار خطوة نحو الصواب وتحرك عالمي لوقف العدوان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم وأكثر من أي فترة مضت بعد صدور القرار، بأن يتحمل مسئوليته الكاملة ويتدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي انتهك كل القوانين الدولية، على وقف إطلاق النار، قائلًا: جهود مصر وتحركاتها والاتصالات مع بايدن وبلينكن وغيرهم من المسئولين الأمريكيين، طيلة الفترة الماضية كانت وراء صدور هذا القرار الهام.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة وعدم اعتراضه من قِبل الولايات المتحدة، تتويج حقيقي لجهود مصر وتحركاتها دوليًا لوقف العدوان وتبني وجهات نظرها بضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، فالوضع قارب على الانفجار التام وليس هناك أي حل سوى وقف هذه المهزلة.