الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يتبنى رؤية مصر في دعم القضية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، يمثل خطوة إيجابية نحو مفاوضات جديدة يمكنها أن تقضي بوقف الحرب على غزة بصفة دائمة، وتنهي سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

txt

"الخارجية الصينية": قرارات مجلس الأمن ملزمة وعليه متابعة الوضع فى غزة

txt

أستاذ علوم سياسية: قرار مجلس الأمن بالوقف الفورى للحرب فى غزة نجاح للجهود المصرية

ثمار جهود مصر
وأشار الجندي في بيان له، إلى أن القرار يمثل إحدى ثمار جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ويتبنى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر السلام، ويؤكد ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي تأخر كثيرا، سعيا نحو إنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش جيش الاحتلال الصهيوني .

التهجير القسري لأهالي غزة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال القرار في تأكيد رفض فكرة التهجير القسري لأهالي غزة، والتي تهدد باتساع رقعة الصراع في الإقليم والمنطقة العربية وتزعزع استقرار الأمن والأمان في العالم، ويساعد في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الحدود لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات القصف والتجويع والتهجير، منذ السابع من أكتوبر.

وطالب النائب حازم الجندي المجتمع الدولي بضرورة التخلي عن صمته المتخاذل تجاه ما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب إبادة جماعية،  والعمل على تعزيز آليات حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وإنقاذ الأحياء والمرضى من القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد غزة الحرب مجلس الأمن

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

جنايات المنصورة تبرئ 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات وتحيل ضابطين للنيابة

«إفطار المطرية»: وزراء وفنانون ومشاهير على مائدة اللمة الحلوة فى عزبة حمادة

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

"حماس" تدعو الغرب للتوقف عن إسقاط المساعدات فى غزة: "مهينة وخطيرة وغير إنسانية"

حريق في عقار شهير بمنطقة منيل الروضة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"