رسالة من الجماهير المصرية للاعبى المنتخب قبل مواجهة كرواتيا الليلة

طالبت الجماهير المصرية التى ملأت مدرجات استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة لاعبي الفراعنة بكتابة التاريخ من جديد على حساب منتخب كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت مدرجات استاد مصر حضورًا جماهيرًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ50 ألف مشجع فى مدرجات الملعب حرصوا على الحضور لمؤازرة اللاعبين، فى نهائى البطولة الودية الدولية .

وهتفت الجماهير للاعبين أثناء إجراء عمليات الإحماء مطالبة إياهم بضرورة تحقيق الفوز على كرواتيا فى نهائى البطولة الودية على أرض مصر.

وما بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر، يسعى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لصناعة أمل جديد فى آفاق المستقبل، على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، عندما يواجه منتخب كرواتيا صاحب برونزية مونديال 2022 فى المباراة التى ستجمع المنتخبين فى العاشرة مساء اليوم بنهائى بطولة عاصمة مصر فى نسختها الأولى التى تقام تزامنًا مع افتتاح استاد مصر تلك التحفة الرياضية التى تنضم رسميًا لقلاع الرياضة فى مصر .

وربما كانت زيارة منتخب كرواتيا لمنطقة الأهرامات، وحرص لاعبيه على ركل الكرة فوق سفح الهرم هى الدلالة الأكبر على إيمان الغرب بعراقة الماضى وأصالة الحاضر المصرى، على كل المستويات، ما يضع لاعبي الفراعنة بقيادة حسام حسن المدرب الوطنى أمام تحدٍ كبير، للتعبير عن أصالة الحاضر وصناعة تاريخ رياضى جديد للفراعنة على ملعب المستقبل فى العاصمة الإدارية الجديدة .

المباراة فى غاية الصعوبة برغم عدم ظهور منتخب كرواتيا بمستواه المعهود أمام تونس فى المباراة الأولى، لكن الكروات قطعًا سيكون لهم رأى آخر فى مواجهة الفراعنة، وسيظهر المستوى الحقيقى حتى لا يتكرر الماضى عندما تقدم منتخب مصر بهدفين على نظيره الكرواتى قبل أن يعادل الكروات النتيجة فى المواجهة الوحيدة التى جمعت بين المنتخبين فى بطولة كوريا الودية الدولية عام 1999.

المثير فى الأمر أن حسام حسن قائد الفراعنة فى ذلك الوقت وصاحب هدف التقدم فى مرمى كرواتيا، هو المدير الفنى الحالى للفراعنة، ما يعكس مدى الحماس والإثارة اللذين يسيطران على تلك المواجهة، ما يجعلها فى مصاف المباريات الرسمية التى يمتلك كلا المنتخبين خلالها الكثير من الدوافع لتحقيق الفوز على الآخر.