الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسالة من الجماهير المصرية للاعبى المنتخب قبل مواجهة كرواتيا الليلة

منتخب مصر
منتخب مصر

طالبت الجماهير المصرية التى ملأت مدرجات استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة لاعبي الفراعنة بكتابة التاريخ من جديد على حساب منتخب كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت مدرجات استاد مصر حضورًا جماهيرًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ50 ألف مشجع فى مدرجات الملعب حرصوا على الحضور لمؤازرة اللاعبين، فى نهائى البطولة الودية الدولية .

وهتفت الجماهير للاعبين أثناء إجراء عمليات الإحماء مطالبة إياهم بضرورة تحقيق الفوز على كرواتيا فى نهائى البطولة الودية على أرض مصر.

وما بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر، يسعى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لصناعة أمل جديد فى آفاق المستقبل، على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، عندما يواجه منتخب كرواتيا صاحب برونزية مونديال 2022 فى المباراة التى ستجمع المنتخبين فى العاشرة مساء اليوم بنهائى بطولة عاصمة مصر فى نسختها الأولى التى تقام تزامنًا مع افتتاح استاد مصر تلك التحفة الرياضية التى تنضم رسميًا لقلاع الرياضة فى مصر .

وربما كانت زيارة منتخب كرواتيا لمنطقة الأهرامات، وحرص لاعبيه على ركل الكرة فوق سفح الهرم هى الدلالة الأكبر على إيمان الغرب بعراقة الماضى وأصالة الحاضر المصرى، على كل المستويات، ما يضع لاعبي الفراعنة بقيادة حسام حسن المدرب الوطنى أمام تحدٍ كبير، للتعبير عن أصالة الحاضر وصناعة تاريخ رياضى جديد للفراعنة على ملعب المستقبل فى العاصمة الإدارية الجديدة .

المباراة فى غاية الصعوبة برغم عدم ظهور منتخب كرواتيا بمستواه المعهود أمام تونس فى المباراة الأولى، لكن الكروات قطعًا سيكون لهم رأى آخر فى مواجهة الفراعنة، وسيظهر المستوى الحقيقى حتى لا يتكرر الماضى عندما تقدم منتخب مصر بهدفين على نظيره الكرواتى قبل أن يعادل الكروات النتيجة فى المواجهة الوحيدة التى جمعت بين المنتخبين فى بطولة كوريا الودية الدولية عام 1999. 

المثير فى الأمر أن حسام حسن قائد الفراعنة فى ذلك الوقت وصاحب هدف التقدم فى مرمى كرواتيا، هو المدير الفنى الحالى للفراعنة، ما يعكس مدى الحماس والإثارة اللذين يسيطران على تلك المواجهة، ما يجعلها فى مصاف المباريات الرسمية التى يمتلك كلا المنتخبين خلالها الكثير من الدوافع لتحقيق الفوز على الآخر.

مصر منتخب مصر الجبلاية اتحاد الكرة الفراعنة

مواد متعلقة

استعدادًا لباريس.. منتخب مصر يخسر برونزية بطولة غرب آسيا لحساب السعودية

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور فى تشكيل مصر ضد كرواتيا

الأكثر قراءة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"