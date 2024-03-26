الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادًا لباريس.. منتخب مصر يخسر برونزية بطولة غرب آسيا لحساب السعودية

السعودية ومصر
السعودية ومصر

أنهى منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس غرب آسيا، بحصوله على المركز الرابع مساء اليوم الثلاثاء في لقاء البرونزية ضد السعودية.

وانتهت الـ 90 دقيقة بين الفريقين بنتيجة 2-2 بعد أن تقدم منتخب مصر ثم عاد المنتخب السعودي بهدفين وتعادل بعد ذلك الفراعنة.

وتمكن منتخب السعودية من اقتناص البرونزية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتأتي هذه البطولة التي شارك فيها، الإمارات، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية وأستراليا استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ونستعرض مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الدومنيكان- يوم الأربعاء 24 يوليو- السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثانية: وصيف كأس آسيا 2023 ضد مصر، يوم السبت 27 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد مصر، يوم الثلاثاء 30 يوليو - الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ماتموت أتلانتيك بـ بوردو.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات كرة القدم بأولمبياد باريس في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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