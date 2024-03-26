ما هي نقاط الترابط بين TikTok وUS Steel وشراء الأراضي الصينية؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على النقاط التي تربط بيت تيك توك ويواس ستيل وشراء الاراضي الصينية ، مشيرة الى أنه لاتزال الولايات المتحدة منفتحة على نطاق واسع امام الاستثمار الاجنبي المباشر، ولكن تهديد الامن القومي يجري توسيعه وخاصة بالنسبة للتدفقات الواردة من الصين.

وبحسب الصحيفة يُنظر الآن إلى TikTok الصيني على أنه تهديد محتمل للأمن القومي في الولايات المتحدة، وأقر مجلس النواب مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية ببيع TikTok لمالك أمريكي أو حظرها.

وأدان الرئيس الامريكي جو بايدن استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة US Steel، قائلاً إنها يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حيث تم تقديم تشريع يحظر ملكية الصينيين للأراضي الزراعية في واشنطن وعواصم الولايات.

هل تتحول الولايات المتحدة ضد الاستثمار الأجنبي؟



ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كانت الولايات المتحدة المتلقي الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2023، وكان مبلغ 73 مليار دولار الذي حصلت عليه أعلى بنسبة 30٪ من 55 مليار دولار تلقتها الدول السبعة والعشرون.

كما ان دول الاتحاد الأوروبي وما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 26 مليار دولار للدولة رقم 2، أيرلندا.

وأوضح التقرير: تعد TikTok وNippon Steel والأراضي الزراعية حالات خاصة؛ بساط الترحيب لا يزال خارجًا بشكل عام. لكن هذه الحالات الخاصة تستحق النظر فيها. إن لم يكن هناك شيء آخر، فهي تسلط الضوء على أنواع الاستثمارات التي قد تصبح حالات خاصة في المستقبل.

كما أن الاستثمارات التي تهدد الأمن القومي تتصدر القائمة، وهذا ليس جديدا تماما، وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة في الولايات المتحدة، أو CFIUS، تجري مراجعات للأمن القومي منذ إنشائها في عام 1975. ومع ذلك، تشير قضية تيك توك إلى أن تعريف الأمن القومي يجري توسيعه.