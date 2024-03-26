مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. محمد نجاتي يطلب مقابلة غادة عبدالرازق

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث اتصل محمد نجاتي " المهندس شريف" بغادة عبدالرازق بعايدة ضرغام، لتحديد موعد معها لمقابلتها بسبب أمر غاية في الأهمية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

وطلب محمد نجاتي، خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 ، لقاء غادة عبدالرازق في مكان بعيد تماما عن مقر الشركة، بعد أن تنصت على خطة معتز لتهريب شخص يحمل إسم سامح إسماعيل الغول إلى خارج مصر.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريًا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.