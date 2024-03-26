مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16.. فاروق ويحيى يحاولان إعادة جمالات للمنزل

مسلسل بيت الرفاعي.. يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقابلة جمعت بيت جملات " رحاب الجمل" وشقيقها يحيى فى وجود فاروق، ومحاولة إعادتها الى منزل فاروق إلا أنها رفضت ذلك.

كما اعرب فاروق لجمالات عن استيائها من عملها كخادمة.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15

عانت "جمالات" من صدمة كبيرة في الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، عندما اكتشفت وفاة عم محسن، الذي أصبح من المقربين لها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها، دخلت "جمالات" على عم محسن لتجده نائماً دون حركة، وحاولت إيقاظه لأخذ دوائه، لكن دون جدوى، فانهارت حزناً على وفاته.

وخلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15، خطط "عبد الحميد" للتخلص من "فاروق"، زار "عبد الحميد" منزل المعلم "جابر" الذي سبق وهدده "فاروق" بالقتل إذا استخرج آثاراً من منزله مرة أخرى دون أن يتقاسمه معه، استغل "عبد الحميد" مشاحنات "جابر" مع "فاروق" واقترح عليه أن يسلط ابنه لقتل "فاروق". حاول "جابر" رفض الأمر، لكن "عبد الحميد" ذكّره بإنقاذه لابنه ولم يبلغ "فاروق" بأنه قام بإطلاق النار عليه في ليلة زفافه وأصاب زوجت، اضطر "جابر وابنه" للموافقة على طلب "عبد الحميد".

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

تصدر مسلسل “بيت الرفاعي” تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وظل محافظًا على تصدره التريند نظرًا لاحداثه الشيقة، والتي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.