الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16.. فاروق ويحيى يحاولان إعادة جمالات للمنزل

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل  بيت الرفاعي.. يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقابلة جمعت بيت جملات " رحاب الجمل" وشقيقها يحيى فى وجود فاروق، ومحاولة إعادتها الى منزل فاروق إلا أنها رفضت ذلك.

كما اعرب فاروق لجمالات عن استيائها من عملها كخادمة.

 

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15

عانت "جمالات" من صدمة كبيرة في الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، عندما اكتشفت وفاة عم محسن، الذي أصبح من المقربين لها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها، دخلت "جمالات" على عم محسن لتجده نائماً دون حركة، وحاولت إيقاظه لأخذ دوائه، لكن دون جدوى، فانهارت حزناً على وفاته.

وخلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15، خطط "عبد الحميد" للتخلص من "فاروق"، زار "عبد الحميد" منزل المعلم "جابر" الذي سبق وهدده "فاروق" بالقتل إذا استخرج آثاراً من منزله مرة أخرى دون أن يتقاسمه معه، استغل "عبد الحميد" مشاحنات "جابر" مع "فاروق" واقترح عليه أن يسلط ابنه لقتل "فاروق". حاول "جابر" رفض الأمر، لكن "عبد الحميد" ذكّره بإنقاذه لابنه ولم يبلغ "فاروق" بأنه قام بإطلاق النار عليه في ليلة زفافه وأصاب زوجت، اضطر "جابر وابنه" للموافقة على طلب "عبد الحميد".

 

اقرأ ايضا

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. عبد الحميد يسلط جابر على قتل فاروق

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تصدر مسلسل “بيت الرفاعي” تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وظل محافظًا على تصدره التريند نظرًا لاحداثه الشيقة، والتي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

الآن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 على ON.. تفاصيل

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. عبد الحميد يسلط جابر على قتل فاروق

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة عشر من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة السادسة عشر بيت الرفاعي الحلقة 16 الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. عبد الحميد يسلط جابر على قتل فاروق

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبى يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

أمام 90 ألف متفرج.. تامر حسنى يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"