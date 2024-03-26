الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

مسؤول أمريكي: 200 شاحنة مساعدات على الأقل تدخل غزة يوميًا

المساعدات
المساعدات

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء، إن هناك “زيادة كبيرة” في كمية المساعدات التي تتدفق إلى غزة عبر المعابر المختلفة، مما أدى إلى وصول ما يقرب من 200 شاحنة يوميا.

وتابع: "نشهد الآن زيادة كبيرة إلى حد ما في تدفق المساعدات عبر المعابر العديدة التي تستخدمها - معبر رفح، ومعبر كرم أبو سالم، ومعبر 96 الجديد الذي افتتحته إسرائيل".

200 شاحنة يوميا 

 

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وزير الدفاع الأمريكى: هناك حاجة إلى زيادة فى المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف المسؤول، أنه بينما كانت المساعدات تصل بنحو 100 شاحنة يوميا في فبراير، فإنها "في طريقها للعودة إلى ما متوسطه ما يقرب من 200 شاحنة يوميا".

وتابع "بالتأكيد لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. نحن نساهم بعمليات الإنزال الجوي، ونساهم في الممر البحري الذي نتعامل معه، كما نحث – وقد فعل الوزير اليوم – على استمرار الحد الأقصى من التدفق عبر المعبر ونقاط العبور البرية التي ذكرتها وغيرها. "وهكذا نرى النتائج ولكننا نرى أيضًا الحاجة إلى تحقيق المزيد من النتائج بشكل ملحوظ."

غزة المعابر المساعدات تتدفق المساعدات مسؤول أمريكي

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