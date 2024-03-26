الرعاية الصحية تكرم رموز وقادة الرعاية الصحية فى مصر خلال احتفالية يوم الطبيب المصرى 2024

أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية حفل تكريم لعدد من رموز وقادة الرعاية الصحية في مصر، وذلك في إطار احتفالاتها بيوم الطبيب المصري 2024، حيث شهدت هذه الاحتفالية حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجال الطبي والصحي، بما في ذلك كبار المسئولين والأطباء من جميع الجهات المختلفة في قطاع الرعاية الصحية الذين يعملون على تعزيز الرعاية الصحية في مصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من أبرز المكرمين روح الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى البروفيسور المصري الدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة إمبريال كوليدج لندن ومؤسس ومدير الأبحاث في معهد مجدي يعقوب في مركز هيرفيلد لعلوم القلب ومؤسس ورئيس سلسلة الأمل ومؤسس ومدير مؤسسة مجدي يعقوب للقلب التي أنشأت مركز القلب بأسوان، والذي ألقى كلمة مسجلة خلال الاحتفالية مقدمًا التهنئة للطبيب المصري، مؤكدًا أن مهنة الطب مهنة نبيلة لخدمة الناس بمساواة وعدالة، ومتابعًا: أنه لدينا في مصر كفاءات تقدم خدمات كبيرة للناس، وأعرب عن تطلعه لإنشاء مراكز بحثية لفهم أعمق للأمراض وتطوير الرعاية الصحية بشكل أكثر تميزًا وفاعلية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضافت، أنه كان من أبرز المكرمين أيضًا روح الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب ووكيلة وزارة الصحة في محافظة المنيا سابقًا، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة وأستاذ العناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى الأمراض الباطنية والقلب، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحى المصرى.

شركاء النجاح

وأضافت، أنه شمل التكريم شركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني، حيث تم تكريم الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني لمصر وشمال إفريقيا، والدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي للمستشفيات والمشروعات الطبية في بهية، والدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس الأعمال المصري الياباني.

وأضافت، أنه شمل التكريم أيضًا عددا من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وهم الدكتور عمرو صلاح، مدير الطوارئ بفرع الهيئة في الأقصر، والدكتورة غادة أحمد حميد، فرع الهيئة بأسوان، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء الاستشاريين بمستشفيات الهيئة، وهم الدكتور أحمد عبدالرحمن، استشاري الرعايات المركزة، والدكتور شيرين أحمد طه، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والدكتورة غادة عبدالوهاب، استشاري المخ والأعصاب، والدكتور أحمد محروس ندى، استشاري العظام بمستشفى السلام التابعة للهيئة في بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه قد أطلقت الهيئة هذه الاحتفالية بهدف تكريم وتقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد الرعاية الصحية في مصر، والتي تسهم في تحسين صحة ورفاهية المجتمع، لافتًا إلى أن إقامة الهيئة لهذا الحدث ولأول مرة يعكس اعتراف الهيئة بالأدوار الحاسمة التي يلعبها الأطباء والمتخصصون الصحيون في تقديم رعاية عالية الجودة ودعم الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.

وأضاف السبكي، أنه تم تكريم عدد من الشخصيات المرموقة والبارزة خلال هذه الاحتفالية، والتي تم اختيارها بناءً على إسهاماتها المتميزة وإنجازاتها العلمية والمهنية في مجال الرعاية الصحية، معربًا عن تقديره للمكرمين على مساهماتهم القيمة في قيادة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، كما أشار إلى أهمية دور الرعاية الصحية في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل صحي أفضل للمواطنين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذه الاحتفالية تعد منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز الروح الاحترافية والتميز في هذا المجال الحيوي، وتؤكد التكريمات المقدمة للرموز والقادة أن العمل الشاق وصنع الجودة والتميز يحظى بالاعتراف والتقدير، واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الأفراد العاملين في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا استمرار العمل ومواصلة الإنجازات التي تعزز جودة الرعاية الصحية وترفع من مستوى الصحة والرفاهية في المجتمع المصري.

تجدر الإشارة، إلى أن احتفالية يوم الطبيب المصري 2024، أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

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