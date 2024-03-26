الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

جدوى قرار مجلس الأمن

بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وموافقة الـ١٤ عضوًا الباقين، تبنى «مجلس الأمن»، أمس الإثنين، قراره الأول، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار، «خلال شهر رمضان» على أن «يؤدى إلى وقف دائم»، ويدعو إلى «الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن»، و«إزالة كل العوائق» أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

القرار، الذى جاء فى اليوم الـ١٧١ للعدوان المستمر، قوبل بحالة من التفاؤل، إقليميًا ودوليًا، وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتنفيذه على الفور، ووصفته، فى بيان، بأنه «أرضية صالحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار». وبرغم ما يشوب هذا القرار من عدم توازن، نتيجة إطاره الزمنى المحدود، والالتزامات الواردة به، رأته الخارجية المصرية «خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية».

طالبت، مصر، أيضًا أو طبعًا، بضرورة التنفيذ الفورى لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء الأزمة فى أسرع وقت. كما شدّد سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، على ضرورة التنفيذ الفورى للقرار والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، خلال مباحثاته مع وفد «حركة فتح»، الذى زار القاهرة، وأعرب عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطينى، لموقف مصر المشرف، الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اللافت، هو أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لـ«حركة حماس»، المقيم فى قطر، زار إيران، أمس الثلاثاء، للمرة الثانية منذ ٧ أكتوبر، على رأس وفد من قيادات الحركة، وأكد من هناك أن «الاحتلال الإسرائيلى فشل فى تحقيق أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية»، بالتزامن مع صدور بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى يتهم «حماس» بطرح «مطالب وهمية»، تظهر أن الحركة غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، خلال المفاوضات غير المباشرة، التى لا تزال مستمرة فى العاصمة القطرية الدوحة، زاعمًا أن هذه المطالب «شهادة مؤسفة على الضرر الذى أحدثه قرار مجلس الأمن»!

كانت حركة «حماس» قد رحبت بقرار مجلس الأمن وطالبت المجلس بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بتنفيذه «ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى». وفور صدور القرار، قالت الحركة، فى بيان، إنها أبلغت الوسطاء، فى المفاوضات غير المباشرة، أنها متمسكة بموقفها الأصلى المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذى يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل «حقيقى» للأسرى، موضحة أنها تريد أن يكون تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءًا من اتفاق شامل، لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.

قبول الحركة بـ«الاتفاق المطروح على الطاولة»، كان هو الشرط الذى وضعته الولايات المتحدة، بلسان مندوبتها الدائمة، ليندا توماس جرينفيلد، لتنفيذ قرار مجلس الأمن، الذى أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى، إنه غير ملزم، تاركًا «لخبراء القانون الدولى» التعليق بالتفصيل على هذه المسألة. والحقيقة، هى أن قرارات مجلس الأمن، بصفة عامة، غير ملزمة، وتفتقر إلى آليات التنفيذ، خاصة تلك الصادرة بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بـ«تسوية النزاعات بالطرق السلمية»، التى لا يتم الإشارة فيها إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وإنْ كان أعضاء الأمم المتحدة تعهدوا، طبقًا للمادة ٢٥ من الميثاق، بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها!

.. وتبقى الإشارة إلى أن دولة الاحتلال، التى رفضت القرار، كالعادة، وهاجمته وأكدت أنها لن تلتزم به، واصلت عدوانها، وأعلنت صباح الثلاثاء، عن قيام قواتها بمهاجمة ٦٠ هدفًا، بسلسلة عمليات نفذتها فى مناطق مختلفة من قطاع غزة. ونقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» عن شهود عيان أن اشتباكات عنيفة دارت فى حى الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها. كما قامت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، بحملة مداهمات واعتقالات فى مدن وبلدات الضفة الغربية.

الولايات المتحدة قطاع غزة

مواد متعلقة

موقف ألمانيا الحرج!

جوتيريش يفضحهم مجددًا

استعمال داعش فى روسيا

توافق عربى أمريكى!

متى تنضبط الأسعار؟!

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

رمضان كريم يا سينا

بوتين مستمر

الأكثر قراءة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

جنايات المنصورة تبرئ 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات وتحيل ضابطين للنيابة

«إفطار المطرية»: وزراء وفنانون ومشاهير على مائدة اللمة الحلوة فى عزبة حمادة

نزار الفارس: "كنت إمام مسجد وأمي كانت لا تريد عملي فى الإعلام"

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"